NPO-baas over Andere Tijden, Kassa en Radar: 'Als belangstelling tanende is, moet je andere vormen zoeken’

De NPO gaat integraal programmeren. Wat is dat?

,,Neem NPO 1, 2 en 3. Die kanalen hebben een profiel. Breed, verdiepend en jong. In een tijd van online- en on demand-platformen moet je het hele achterland bedienen. Wij moeten in ons denken niet meer lineair starten, maar stellen de content centraal. Welke verhalen willen we vertellen. Op welk platform en voor welke doelgroep? Dat is de essentie.”