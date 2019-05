NPO 3 komt met nieuwe comedyserie

Het betreft wel een andere omroep, BNNVara. In de serie over het fictieve dorpje Harkum dat plotseling over een enorm vermogen beschikt, speelt Leny Breederveld mee, juf Helma uit De Luizenmoeder. Ook Bas Hoeflaak (o.a. Sluipschutters), René van ’t Hof (o.a. Flodder), Annet Malherbe (o.a. Jiskefet) en Jelka van Houten (o.a. Jeuk) hebben rollen.



Hoef­laak vertolkt de rol van burgemeester Tom Verheij, bijgestaan door een aantal stoffige ambtenaren. De burgemeester ontdekt dat er met gemeentegeld is gespeculeerd en vreest het ergste, totdat blijkt dat de gok wonderwel geslaagd is en hij over 700 miljoen euro kan beschikken.



Harkum is gebaseerd op de Noorse serie Roeng, de Nederlandse bewerking is van Elzelien Peters (Jeuk) en Daan Windhorst (Kerst met de Kuijpers). Jelle de Jonge regisseert de serie, hij deed ook regiewerk voor onder meer Toren C, De Luizenmoeder en Weg van Jou. De opnames beginnen komend weekeinde.