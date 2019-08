NPO 1 zet in op dramaseries én schaatsende bekende Nederlanders

De kijkcijfers waren uitstekend, maar er klonk ook veel kritiek. ‘Moet dit nou op de publieke omroep? Is dit programma niet meer geschikt voor een commerciële zender?’

Volgens interim netmanager Remko van Westerloo zal De IJzersterkste ‘vriend en vijand verrassen’. ,,Het achterliggende idee is: hoe kunnen we het schaatsen stimuleren? Er zijn steeds minder mensen die op de lange baan schaatsen, omdat er steeds minder vorst is. De programmamakers hopen met tips en trucs Nederland weer meer op het ijs te krijgen, want dit is natuurlijk een onderdeel van onze cultuur. Los daarvan zit hier ook nog een serieus sportief element in en hoe je tot zo’n prestatie komt, met aandacht voor onder meer voeding en gezondheid.’’

‘Nederlandse Top Gun’

Naast de schaatsen BN’ers en veel terugkerende evergreens als Heel Holland Bakt, zet de NPO wat nieuwe programma’s betreft dit najaar vooral in op drama. Begin volgend jaar (wekelijks op zaterdagavond) is er het ambitieuze Hoogvliegers, over het wel en wee van een groep gevechtsvliegeniers.

,,Een heldenepos dat zich op verschillende continenten afspeelt en beslist niet onderdoet voor Top Gun.’’ Van die filmklassieker verschijnt binnenkort een vervolg. ,,Ik begreep van de producent dat de Amerikaanse makers van Top Gun 2 aanklopten om te vragen hoe ze dit technisch aanpakten. Omdat het er zó enerverend uitzag.’’ Gijs Scholten van Asschat speelt een van de hoofdrollen.

Ook op stapel: Dit Zijn Wij (vanaf 14 november), een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse hitserie This Is Us, met onder andere Fockeline Ouwerkerk, Esmée van Kampen en Kay Greidanus. De NPO kijkt ook naar dagelijks drama, maar daar gaan we voorlopig niets van zien. ,,Dat is voorlopig niet aan de orde.’’

Offensief

Remko van Westerloo was tot 2015 enkele jaren tv-directeur van SBS. ,,Mijn focus ligt op NPO 1 (tot juli 2020, red.). Als kijker kijk ik natuurlijk ook uit naar wat het offensief van RTL en Talpa gaat brengen. Ik denk dat zeker met de komst van Linda de Mol en haar programma’s (als Ik Hou van Holland en Miljoenenjacht), SBS 6 sterker zal worden.’’ Minder zeker is hij van het terugbrengen van Man Bijt Hond en Lingo op die zender. ,,Ik vind dat wel een gok. Het gaat om oude NPO-titels waar toen met een reden afscheid van is genomen.”