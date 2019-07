NOS, stop met die Avondetappe-onwaardige afsluiting en geef ons Dalida terug

Ik weet het, soms moet je als kijker ergens aan wennen. En kost dat wennen gewoon een beetje tijd. Zo duurde het twee seizoenen voor ik Mart Smeets niet meer miste in De Avondetappe. Niet dat ik iets had tegen Herman van der Zandt en Dione de Graaff, integendeel, maar Mart hoorde net zo bij dat programma als een charmant Frans pleintje, een glas rode wijn en een opvallend onopvallend geparkeerde herenfiets.



Maar zie, inmiddels vind ik het volkomen vanzelfsprekend dat Dione de Graaff op zijn plek zit voor een flonkerend Atomium, tussen de champagneranken of met in haar rug een stel fotogeniek uitgelichte vakwerkhuizen. En voelt het net zo normaal dat Herman van der Zandt de interviewtjes met de renners doet of zelf op de racefiets klimt om de etappe van de volgende dag alvast te verkennen. Ik snap de kritiek van de wielrennen-fetisjisten dat de gesprekken soms erg veel over gele hesjes of over de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden gaan en te weinig over fietsen en de Tour. Maar door die brede focus is dat programma óók voor deze niet-liefhebber goed te volgen en vaak vaste prik. Al is het maar om in een lome zomeravondstemming te geraken.