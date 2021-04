NOS onderzoekt vermeend seksueel overschrijdend gedrag van journalist

,,De situatie vereist grote zorgvuldigheid. Dat betekent dat de tijd wordt genomen om helder te krijgen wat er precies intern en extern is gebeurd, wat de rol van de verslaggever precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie bij moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen”, aldus Timmer.

Volgens Timmer zijn direct gesprekken gestart met chefs, hoofdredactie Nieuws, directie, personeelszaken en de collega in kwestie. ,,En er komen nog meer gesprekken aan over wat mensen hebben gehoord, meegemaakt of denken. Het gaat er nu dus in eerste instantie om te onderzoeken wat er is gebeurd, te inventariseren wat vervolgens nodig is en extern advies in te winnen. We zetten zorgvuldigheid voorop alvorens we de noodzakelijke conclusies zullen trekken.”