NOS Jeugdjournaal viert 40-jarig bestaan met meerdere specials

In de reguliere uitzending wordt speciale aandacht besteed aan het jubileum met een terugblik van de hoogtepunten. Onder meer oude decors van het journaal en ex-presentators komen voorbij.

Presentator Lucas van de Meerendonk geeft in Live achter de schermen, dat op het YouTube-kanaal te zien is, live verslag van het doen en laten achter de schermen van het NOS Jeugdjournaal. Hij bezichtigt onder meer de redactie, montagesets, regieruimte en de studio voor, tijdens en na de Jeugdjournaaluitzending. Op het YouTube-kanaal is ook de serie Uitgezocht speciaal gewijd aan de ‘geheimen van het Jeugdjournaal’. Presentator Benjamin Kat duikt daar in de geschiedenis van het programma.

Spannende stap

,,We maken nu ruim drie jaar een journaal dat bijna net zo lang is als het Achtuurjournaal. Toen we verdubbelden in zendtijd en ook nog eens ons tijdslot veranderde, was dat best een spannende stap", vertelt Ronald Bartlema, de chef van NOS Jeugdjournaal. Het programma is een van de langstlopende nieuwsprogramma's voor kinderen in Europa.

Het NOS Jeugdjournaal begon met een uitzending van vijf minuten drie keer per week. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een dagelijkse uitzending van twintig minuten. Daarnaast is het NOS Jeugdjournaal ook op veel verschillende platformen als YouTube en Instagram te vinden. ,,We zien dat YouTube, waar we veel van onze verhalen publiceren, mee profiteert. Het NOS Jeugdjournaal verwelkomde afgelopen juni de 500.000ste abonnee en is daarmee het grootste Nederlandse nieuwskanaal op YouTube", aldus Bartlema.