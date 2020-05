NOS-hoofdredacteur over ophef Divibokaal: ‘Draait niet alleen om etniciteit’

Hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff spreekt niet tegen dat de zogeheten Divibokaal bestaat, maar bestrijdt wel dat het hierbij alleen gaat over diversiteit wat betreft etnische achtergrond. ,,Er wordt gedaan alsof het alleen gaat om mensen met verschillende etnische achtergronden, maar diversiteit gaat net zo goed om leeftijd, sekse, onderwerpen of geografische spreiding in het land.’’

Diversi­teit gaat net zo goed om leeftijd, sekse, onderwer­pen of geografi­sche spreiding in het land

Database

Volgens de hoofdredacteur van NOS Nieuws werken de journalisten op zijn redacties sinds een kleine twee jaar met de ‘divibase’, een database met diverse bronnen die geraadpleegd worden bij nieuwsontwikkelingen. ,,We hebben als publieke omroep de taak om iedereen in de maatschappij aan te spreken. Daar doen we ons best voor. Dat is heel wat anders dan dat je uit politiek motief je berichtgeving gaat sturen. Dat is het helemaal niet.’’