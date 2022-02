NOS en IOC hadden miscommunicatie over China-incident

,,De gezamenlijke conclusie was dat het wegtrekken van China-correspondent Sjoerd den Daas tijdens een live-uitzending van het NOS Journaal een vervelend incident was en dat de communicatie daarna tussen NOS en IOC het gevolg was van een misverstand”, aldus de woordvoerder. ,,Daarmee is voor de NOS en het IOC de zaak afgedaan. Zand erover.”