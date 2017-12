NOS-Amber naturel in de zon en romantische dag voor Ellie Lust

Douwe Bob lijdt pijn

Wie mooie tattoos wil, moet pijn lijden. De flink met inkt versierde singer-songwriter Douwe Bob (25) vond zijn knokkels nog wat kaal en liet daar vandaag verandering in brengen. Maar dat was geen pretje, schrijft hij op Instagram. ,,Dat zijn geen fijne plekjes, mensen.''

Amber is lekker naturel

Nieuwslezeres Amber Brantsen (28), die in augustus debuteerde in het NOS Journaal, is even lekker op vakantie om bij te komen van het bewogen jaar in haar carriรจre. Met geen veegje make-up op haar gezicht geniet de brunette op Gran Canaria van zon, zee en strand. ,,Eten, slapen, zen'', schrijft ze.

Feest in huize Lust

Voor Ellie Lust (51) zijn de feestdagen al begonnen. De politievrouw en haar echtgenote Boukje zijn vandaag 12,5 jaar getrouwd en dat is reden om te proosten, schrijft Ellie bij een romantisch kiekje op Instagram. ,,Bam!''

Sportieve vrijdag

Tim Douwsma begint zijn dag sportief zo vlak voor kerst. De presentator zal net als veel anderen in Nederland de komende dagen vast veel gelegenheden om te eten hebben. ,,Onderweg naar de sportschool'', aldus Douwsma. Aan zijn glimlach te zien heeft Tim er zin in.

Ravotten met Rik

Rik van de Westelaken is naast presentator ook een heel gezellige oom. Hij neemt de tijd om met zijn nichtje en neefjes te ravotten. ,,Dankbaar dat wij samen zijn. Miljoenen kinderen en ouders zijn dat niet'', doelt Rik op de actie van Serious Request.

Avondje uit

Memphis Depay is flink door zijn vriendin verwend. ,,Wanneer jouw schatje je meeneemt naar de laatste show van de 4:44-tour in Los Angeles! Je weet natuurlijk al hoe dat eraan toeging'', zegt de voetballer. Op het filmpje is te zien dat het stel het reuze gezellig heeft tijdens het concert van Jay-Z.

Linda is ziek

Presentatrice Linda Hakeboom is ziek. En dat vlak voor de feestdagen. ,,Ik ben ziek, dus ik verstop me even achter een ongezond gezondmakend filter'', aldus 32-jarige Linda.

Warm welkom

Armin van Buuren vliegt de hele wereld over voor zijn werk. De wereldberoemde dj is pas voor het eerst in Ho Chi Min-stad geweest om een show te geven. In zijn vlog laat Armin weten dat hij een warm welkom kreeg van de Vietnamese bevolking.