Norbert ter Hall wil debuutroman van Stefan Raatgever verfilmen

recensie De trieste balans van Truman Capote

Bij de filmliefhebbers is de Amerikaanse schrijver Truman Capote (1924-1984) vooral bekend door de twee biografische speelfilms (met Philip Seymour Hoffman en Toby Jones als vertolkers) die in 2005 kort na elkaar zijn gemaakt. En natuurlijk door zijn verfilmde verhalen Breakfast at Tiffany’s (waarmee Audrey Hepburn een wereldster werd) en zijn meesterwerk het misdaadverslag In Cold Blood.

26 mei