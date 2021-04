Noorse rampenfilm The Tunnel is heerlijk voorspelbaar vakwerk

Duncan Laurence overdon­derd door optreden bij Ellen DeGeneres: ‘Ik leef hiervoor’

6 april Duncan Laurence is nog steeds helemaal overdonderd omdat hij vandaag te zien zal zijn in de show van Ellen DeGeneres. De opnames zitten er inmiddels op en zijn optreden met een speciale versie van Arcade met zangeres Fletcher staat al online. ‘Dit is zo'n speciaal moment in mijn leven!’