Noorse koning wil meer vriendelijkheid

De Noorse koning Harald heeft in zijn vanavond uitgezonden nieuwjaarstoespraak gepleit voor betere omgangsvormen en meer vriendelijkheid in het komende jaar. De koning sprak zoals gebruikelijk zijn rede uit gekleed in een smoking, en staand in een zaal van het koninklijk paleis in Oslo.

,,Als volwassenen hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Kinderen en jongeren leren van wat volwassenen doen en zeggen. Wij zijn het die door ons gedrag laten zien wat goed is. Daarom moeten we ons tegenover elkaar gedragen", aldus de Noorse koning.

,,We moeten met en tegen elkaar praten op een manier die we willen dat onze kinderen een leven lang met zich meedragen. Dan moeten we soms goed nadenken. Op deze avond wens ik een gezamenlijke nieuwjaarsresolutie voor ons allemaal: dat we het komend jaar elkaar vriendelijk met elkaar omgaan." Hij wenste een samenleving die wordt gekenmerkt door respect ondanks onenigheid, openheid in plaats van angst, en meer warmte dan afstand.

,,Ik denk dat het belangrijk is om in gedachten te houden dat iedereen de mogelijkheid heeft om - elke dag - zowel het gevoel van waarde als de vreugde van het leven van anderen en anderen te beïnvloeden. Voor ieder van ons is dat belangrijk", zei de koning. ,,Ondanks verschillen en meningsverschillen goed samen kunnen leven, is misschien wel een van de belangrijkste dingen om te bewaren. Zowel in onze nauwe relaties, in Noorwegen en in de wereld", meende Harald ook.