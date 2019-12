Nooit meer naar bed met Jeroen Pauw

De eisen die een 43-jarige vrouw als ik aan het leven stelt, zijn vrij overzichtelijk. Als mijn kinderen gelukkig zijn en het goed doen op school, mijn ouders nog een poosje op de been blijven, maat 42 dicht wil en mijn man ’s avonds niet zit te snurken naast me op de bank – dan ben ik volkomen tevreden. En als ik af en toe naar bed mag met Jeroen Pauw.



Jazeker u leest het goed. Maar voor uw fantasie op hol slaat: ik bedoel het natuurlijk allemaal in het nette. Na 13 jaar latenighttalkshows, waarvan de laatste jaren in een ritme van drie maanden op drie maanden af, hoort het ‘we gaan beginnen’ van Jeroen net zo bij mijn bedritueel als tandenpoetsen en nog een keertje plassen. Eerste vraag is natuurlijk of hij en zijn redactie de gasten van de dag hebben binnen gehengeld. Maar tegenwoordig veer ik misschien nog wel extra op bij een slappe line-up. Als hij er zelf iets van moet maken is Jeroen namelijk op zijn best.



Vond ik hem vroeger arrogant en cynisch overkomen, de laatste jaren is hij meer mens aan tafel. Nog altijd loeischerp, maar ook warm, betrokken, gevat en speels. En soms ontploft hij – of bijna dan. Daarbij weet hij alleen al met zijn mimiek, een klein handgebaar of een vleugje zelfspot een gesprek naar een hoger niveau te tillen.