Nog vijf vrouwen beschuldigen acteur James Franco van seksueel wangedrag

Na onder meer actrice Ally Sheedy - bekend uit onder meer The Breakfast Club - hebben nog eens vijf vrouwen acteur James Franco beschuldigd van seksueel wangedrag. De vrouwen deden hun verhaal in de krant The Los Angeles Times .

Een van de actrices is Sarah Tither-Kaplan. Zij volgde acteerlessen aan Studio 4, een door Franco opgerichte acteerschool die vorig jaar plotseling werd opgedoekt. Ze vertelt in de krant over een incident dat plaatsvond in 2015. Tither-Kaplan en enkele andere vrouwen filmden een naaktscène voor de film The Long Home, waarin ook Franco te zien is.



In de scènes was de schaamstreek van de vrouwen bedekt met een plastic kapje dat speciaal voor dit soort scènes is ontworpen, maar volgens de actrice haalde Franco deze 'bedekking' weg en ging hij vervolgens door met het simuleren van orale seks. Meerdere mensen die op de set aanwezig waren, bevestigen dit.



Op de school hing een sfeer van 'machtsmisbruik en vrouwenexploitatie' zei de actrice. ,,Ze gingen daar met vrouwen om alsof zij vervangbaar waren." Uit de getuigenissen van de andere actrices blijkt dat ze werden weggestuurd wanneer zij weigerden zich uit te kleden of dat Franco boos werd als ze dat niet deden.

Topless

Sommige actrices op de school zeggen dat ze zich niet herkennen in de verhalen. Anderen beweren dat Franco wel degelijk duidelijk maakte dat actrices ,,mee mochten spelen in zijn filmprojecten, zolang ze bereid waren topless te gaan of seksuele handelingen uit te voeren".



Op de school van Franco werd les gegeven in het filmen van seksscènes. Filmpjes opgenomen tijdens die les kwamen terecht op het openbare videokanaal van Studio 4. Volgens Tither-Kaplan zijn er screenshots van haar video gemaakt en zijn daardoor naaktafbeeldingen van haar nog altijd online te vinden, terwijl ze daar geen toestemming voor heeft gegeven.



Een andere jonge vrouw vertelt dat ze kort een relatie met Franco heeft gehad. Die haalde op een dag toen hij naast haar in de auto zat ineens zijn penis uit zijn broek. Vervolgens duwde hij haar hoofd in de richting van zijn kruis. Ze zegt dat ze niet durfde te weigeren.



De vrouwen kwamen met hun verhaal naar buiten nadat ze zagen dat Franco bij de uitreiking van de Golden Globes kwam opdagen met een speldje van de organisatie Time's Up. Die groep, bestaande uit een paar honderd invloedrijke vrouwen uit de entertainmentindustrie, vecht voor gelijke rechten voor vrouwen en wil een einde maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat Franco, die een prijs won voor de film The Disaster Artist, zichzelf opwerpt als supporter van Time's Up, schoot de vrouwen in het verkeerde keelgat. Ze spraken zich uit op Twitter, en zo raakte het balletje aan het rollen.

Niet over de grens