Noel Gallagher kritisch over hologram-optreden van ABBA: ‘Als je geen menselijke interactie hebt, is het zinloos’

Vorig jaar kwam de Zweedse popgroep ABBA na veertig jaar weer bij elkaar voor een nieuw album en een concertreeks. Die optredens vinden in mei plaats in Londen, maar zullen shows worden met hologrammen van de bandleden die de zeventig inmiddels ruim gepasseerd zijn. Gallagher ziet dat voor zichzelf in de toekomst niet zitten. ,,Ik zou niet aan optredens met een hologram van mezelf moeten denken, nee. Er moet publiek bij betrokken worden. Je moet mensen voor je hebben staan op het podium,” zegt de voormalig Oasis-zanger in de Britse tabloid The Sun. ,,Als je geen menselijke interactie hebt, is het zinloos.”