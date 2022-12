Noa Vahle kust haar grote liefde op bergtop en jarige Jutta Leerdam feest in zwart jurkje

James Cameron haalde tien minuten vol geweld uit Avatar 2: regisseur klaar met verheerlij­ken wapens

Tien minuten beeldmateriaal waarin veel geweld voorkwam is uit succesfilm Avatar: The Way of the Water gehaald, zo vertelde regisseur James Cameron aan Esquire Middle East. Dit deed de regisseur omdat hij er naar eigen zeggen klaar mee is om wapens te verheerlijken in zijn werk.

