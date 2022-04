NLZiet gaat klanten compenseren na storing

Waarom middagje strand lijdensweg is voor Camila Cabello: ‘Buik inhouden tot het pijn doet’

Zangeres Camila Cabello (25) onthult in een bijzonder kwetsbaar bericht op Instagram hoe ze gebukt gaat onder de aanhoudende achtervolgingen door paparazzi. Een vrije middag op het strand is een lijdensweg, omdat elke bikinifoto op internet wordt ontleed. Ze durft amper te ademen en houdt haar buik in tot het pijn doet. Camila ‘rouwt’ om zichzelf als 7-jarige, toen ze vrijheid voelde die ze nu alleen bij anderen ziet.

