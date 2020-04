NikkieTutorials blaast huwelijk af vanwege coronavirus

,,Vanwege het coronavirus dat de wereld teistert hebben we besloten ons huwelijk uit te stellen’’, zegt Nikkie. ,,En uitstellen betekent niet dat het nooit gaat gebeuren, we stellen het gewoon uit tot een meer veilige tijd, voor ons, voor onze families en onze vrienden.’’ Gelukkig heeft Nikkie ook goed nieuws, zegt ze: in haar nieuwe video doet ze, duidelijk met veel enthousiasme, de make-up van vriend Dylan. Eindelijk wordt hij eens getransformeerd tot ‘glamboy’, zoals vele van haar 13,3 miljoen abonnees volgens Nikkie de afgelopen jaren verzochten. Het resultaat, door Nikkie ‘DylanTutorials’ genoemd, zie je in de video:

Jeugdfoto

Onlangs kwam Nikkie nog in het nieuws nadat ze een dierbare foto uit haar jeugd had gedeeld. Op de afbeelding was te zien hoe De Jager, die eerder vertelde geboren te zijn in het lichaam van een jongen, zich opnieuw voorstelt aan haar klasgenoten met haar nieuwe meisjesnaam Nikkie. ‘Ik voelde me zo bang en zo sterk tegelijk’, schreef ze daarover.



De Jager ging afgelopen maanden de hele wereld over met het nieuws over haar coming-out. Ze schoof aan in de beroemde talkshow van Ellen DeGeneres, maar werd daar naar eigen zeggen niet zo leuk behandeld.