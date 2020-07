NikkieTutorials baalt van haar lichaam: ‘Sterkere medicatie nodig’

Nikkie kampt met Inflammatory bowel disease, een chronische ontsteking in het maag-darmkanaal is. Vandaag moest ze daarom langs het ziekenhuis. ,,Bij deze ziekte is het een opbouwsysteem qua medicatie”, legt Nikkie uit op Instagram. ,,Vandaag kreeg ik te horen dat we een stap verder zijn en dat betekent dat ik sterkere medicijnen nodig heb.” Cynisch roept ze: ,,Ik hou van mijn lichaam.”



Hoewel ze het probleem in eerste instantie weglacht, plaatst ze later nog een serieus en emotioneel bericht op Instagram. ,,Ik ga niet liegen: this sucks.” Nikkie zegt op dit moment even helemaal klaar te zijn met haar lichaam. ,,Kan ik ergens een nieuwe krijgen? Waar zit de lokale lichamenwinkel?”



In april gaf Nikkie aan al zes maanden te kampen met lichamelijke problemen, maar dat ze het in eerste instantie niet serieus nam. ,,Ik ben het type persoon dat denkt: ‘het gaat wel over’’, schreef ze toen op Twitter. Toen dacht ze nog dat ze een tekort had aan vitamine D en bloedarmoede. Uiteindelijk bleek het te gaan om een chronische darmziekte.