Nikkie Tutorials stort zich op make-up-therapie na heftige woningoverval

Nikkie werd op zaterdag overvallen na een verjaardagsfeestje, terwijl zij en Dylan beiden thuis waren. De beautyvlogger werd onder schot gehouden. De visagiste liet via Instagram weten dat zij en haar vriend lichamelijk in orde zijn, maar dat dat geestelijk niet het geval is. Dat bevestigde kort daarna ook de moeder van Nikkie. ‘Fysiek zijn ze oké, maar mentaal zeker niet. We hebben gisteren al professionele hulp gehad, en dat was fijn! We zijn zoveel mogelijk bij ze en proberen ze waar dan ook te ondersteunen bij wat er allemaal geregeld moet worden. Ik ben zo verschrikkelijk trots op hoe ze zich hier doorheen slaan! Het komt goed, maar het kost heel veel tijd’, aldus Saskia.