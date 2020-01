Nikkie Tutorials gaat nerveus de straat op: ‘Mensen kijken naar me’

Nikkie vermoedt nu dat er naar haar gestaard wordt vanwege haar boodschap. ,,Ik denk dan: O my god, ze kijken naar me vanwege die video. Maar ze doen het waarschijnlijk omdat ze mijn gezicht zien, of omdat ze me herkennen. Bij de kapper waren er een paar dames die naar me knipoogden. Zo van: ‘goed bezig, meid, maak je geen zorgen'. Dus eigenlijk ging het heel goed.’’



Later vandaag zoekt Nikkie, die met haar verloofde Dylan in het Brabantse Uden woont, de drukte opnieuw op om haar nagels te laten verzorgen. ,,Ik ga terug naar de stad waar de mensen zijn. Daarover ben ik ook een beetje nerveus. Vooral ‘s avonds hangt er een bepaalde mannelijke energie om mij heen. Interessant is dat. Misschien moet ik voorlopig maar niet uitgaan’’, vraagt ze zichzelf af, waarna Nikkie zich bedenkt. ,,Ik neem het terug. Als ik op stap wil gaan en mijn leven wil leven, moet ik dat doen! Het kan me niets schelen.’’