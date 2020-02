Nikkie gaat voor naturel en Gwen laat iets te veel zien

The Voice Ali B tiert tegen Anouk na ruzie met Lil’ Kleine: ‘Hou je bek, vies vuil...’

21:47 De spanning was vanavond om te snijden bij de eerste liveshow van The voice of Holland: hoe zouden coaches Anouk en Lil’ Kleine zich gedragen na hun knallende ruzie? Na talloze speldenprikjes over de frictie greep collega Ali B zijn kans. Luid schreeuwend imiteerde hij de tirade die Lil' Kleine achter de schermen tegenover Anouk zou hebben afgestoken. ,,Hou je bek, vies vuil...!’’