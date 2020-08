Nikkie de Jager werd overvallen door vier mannen, politie onderzoekt camerabeelden

Bizar filmpje: Jason Derulo slaat voortanden Will Smith eruit met golfclub

16:05 Een tamelijk bizar filmpje van Jason Derulo en Will Smith houdt flink wat mensen op internet bezig. Op de beelden die beiden delen op Instagram is te zien hoe Smith de 30-jarige zanger een lesje golf geeft. Dat loopt helemaal uit de hand en de Fresh Prince of Bel-Air-acteur hield er zelfs een kapot gebit aan over.