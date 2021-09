Nikkie de Jager schittert bij MET Gala, Kim Kardashian volledig ingepakt in zwarte stof

FotoserieHet is voor de sterren met een voorliefde voor mode hét feestje van het jaar: het MET Gala in New York. Gisteravond pakten honderden artiesten, modellen en modeontwerpers uit om te poseren op de trappen van het Metropolitan Museum. Ook ‘onze’ Nikkie de Jager, in Amerika bekend als YouTube-ster en make-upartiest, was erbij. Een fotoserie.