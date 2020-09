Nightwish verbreekt banden met ‘de Harvey Weinstein’ van de rockindustrie

Jeroen Kijk in de Vegte achterna gezeten door politie: ‘Ben jij de Mol?’

28 september Jeroen Kijk in de Vegte is vorige week achtervolgd door vier agenten terwijl hij nietsvermoedend op de snelweg reed. De radio- en televisiepresentator, die momenteel in Wie is de Mol? te zien is, werd echter niet achterna gezeten omdat hij iets strafbaars deed, maar omdat de politiemannen een brandende vraag hadden: ‘Ben jij de Mol?’