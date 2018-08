Nieuwste film met Kevin Spacey brengt op première schamele 126 dollar op

Update + Video Dave Roelvink na dollemans­rit: 'Het valt allemaal wel mee'

19 augustus Dave Roelvink is gisteravond na een dollemansrit over de A10 door de politie klemgereden in Amsterdam-West, waarna hij een paar uur in de cel heeft moeten doorbrengen. Uit een blaastest bleek dat de 24-jarige dj ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.