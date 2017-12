Nieuws en Co eert overleden presentator Joost Karhof

Star Warsacteur Alfie Curtis (87) overleden

27 december De Britse acteur Alfie Curtis, die in 1977 een opvallende rol speelde in het allereerste deel van de Star Warsfilmreeks, is op 87-jarige leeftijd overleden. In Star Wars: A New Hope kroop Curtis in de huid van de verminkte dokter Cornelius Evazan die in twaalf sterrenstelsels de doodstraf kreeg, maar nog steeds vrij rondliep.