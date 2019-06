Nieuwe versie moet van Avengers: Endgame grootste biosfilm ooit maken

Disney is vastbesloten om Avengers: Endgame de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden te maken. Een speciale, lange versie superheldenfilm heeft afgelopen weekeinde extra bezoekers naar de bioscoop getrokken, wat de film 5,5 miljoen dollar dichter bij de koppositie bracht. Het verschil met de nummer één aller tijden, Avatar, is nog 26 miljoen dollar.

Avatar, uitgebracht in 2009, heeft wereldwijd 2,76 miljard dollar opgehaald. Disney probeert fans van Avengers nog een keer naar de bioscoop te lokken met een speciale versie van de superheldenfilm. In die nieuwe uitgave wordt de film geïntroduceerd door regisseur Anthony Russo en zijn een verwijderde scène en een sneakpeek naar de nieuwe film Spider-Man: Far From Home te zien.

De nieuwe versie wordt waarschijnlijk ook in Nederland uitgezonden: Pathé laat in een reactie weten dat in het weekend van 6 en 7 juli “in principe” in alle Pathé-theaters waar Avengers: Endgame überhaupt nog te zien is, de nieuwe versie wordt afgespeeld.