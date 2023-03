Nieuwe versie Engelbewaarder van Marco Schuitmaker maakt debuut in Top 40

recensie Zedenkome­die Maybe I Do met Richard Gere is even opwindend als een Bijbelstu­die

Veteranen Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon en William H. Macy speelden in meerdere films met een progressieve blik op de seksuele moraal. Denk aan American Gigolo (met Gere), Looking for Mr. Goodbar (met Keaton), White Palace (met Sarandon) en Boogie Nights (met Macy). Eenmaal de 70 gepasseerd en de acteurs belanden als collectief in Maybe I Do, de meest conservatieve en seksloze zedenkomedie in jaren. Dat is blijkbaar het lot van iconen uit Hollywood.