Nieuwe Tarantino-film beleeft première in Cannes

De nieuwe film van Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood , beleeft de wereldpremière op 21 mei op het festival van Cannes. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van betrouwbare bronnen.

Het zou een bijzondere mijlpaal zijn voor zowel Cannes als Tarantino. Exact 25 jaar eerder ging Pulp Fiction in première in de Zuid-Franse badplaats. De Amerikaanse regisseur won met de film de Gouden Palm en werd naar de top van Hollywood gekatapulteerd.

Once Upon a Time in Hollywood betekent de broodnodige 'starpower' voor Cannes nadat streamingdienst Netflix eerder deze week had gemeld weer geen films aan de competitie van Cannes te gaan leveren. Omdat directeur Thierry Fremaux wil dat competitiefilms eerst in Franse bioscopen te zien zijn, zag het festival de afgelopen jaren veel grote titels naar Venetië gaan. Netflix maakt zijn films voor zijn eigen streamingkanaal.

De eerste film van Tarantino sinds The Hateful Eight uit 2015 speelt zich eind jaren zestig af en volgt tv-acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Dalton heeft slechts één succesvolle rol gehad, in de westernserie, en hij kijkt uit naar nieuw succes. Zijn rechterhand en stuntman heet Cliff Booth (Brad Pitt) en ook hij verwacht meer van zijn carrière.