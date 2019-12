Nieuwe Star Wars drijft vooral op wat we al kennen, maar dat zal menig fan een worst wezen

Jandino gaat touren met nieuwe klucht Judeska Airlines

17 december Cabaretier Jandino Asporaat gaat volgend jaar touren met een derde klucht rond zijn populaire typetje Judeska. De voorstelling Judeska Airlines: Riemen vast, want je gaat vliegen! is vanaf februari 2020 in theaters door heel Nederland te zien. Dat heeft producent Huis van Asporaat vandaag bekendgemaakt.