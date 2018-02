Nieuwe relatie Gordon nu alweer voorbij na 'liegen en bedriegen' partner

updateHet nieuwe liefdesavontuur van Gordon lijkt nu al weer op de klippen te zijn gelopen. De 49-jarige entertainer doet op Instagram zijn verhaal over de jongeman op wie hij de afgelopen maanden 'intens verliefd' was, maar met wie hij niet meer samen is. Volgens Gordon heeft de man hem op schokkende wijze voorgelogen. De kersverse ex is zich van geen kwaad bewust, zo laat hij via zijn advocaat weten.