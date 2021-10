Nieuwe rechtszaak tegen R. Kelly begint volgende zomer

video Nederland­se Sabrina Starke straalt tussen wereldster­ren in video Cyndi Lauper: ‘Bizar’

13:42 De Nederlandse zangeres Sabrina Starke (42) was vanochtend met stomheid geslagen toen bleek dat Cyndi Lauper haar heeft opgenomen in een nieuwe video. De Amerikaanse ster viert het 35-jarig jubileum van haar hit True colors met een mash-up, waarin te zien is hoe de ene na de andere wereldster het lied ooit coverde. Tussen Jennifer Lopez, Miley Cyrus en Phil Collins komt ook Sabrina voorbij.