Nieuwe optrekje Harry en Meghan telt negen slaapkamers

Volgens TMZ is het optrekje een kleine 1700 vierkante meter groot en telt het zestien ‘bathrooms’, waarmee op de Amerikaanse huizenmarkt zowel een badkamer als een toilet kan worden bedoeld. Het huis ligt in een wijk die is afgesloten voor publiek en ook de villa zelf is goed beveiligd.



Harry en Meghan zouden 14.650,000 dollar (12,5 miljoen euro) hebben betaald voor hun nieuwe onderkomen. Dat heeft ook een gastenverblijf waar de moeder van Meghan volgens TMZ al gebruik van heeft gemaakt. Het is zeer onduidelijk of Harry’s familie ook van plan is om op visite te komen.