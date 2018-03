Nieuwe namen bekend voor Al Capone-film

Linda Cardinelli (ER) speelt in Fonzo Capone's vrouw Mae, zijn beste vriend Johnny wordt gespeeld door Matt Dillon (Rumble Fish, To die For). MacLachlan (Twin Peaks) kruipt in de huid van Capone's dokter Karlock en Narducci (A Bronx Tale) zal Rosie spelen, een van de zussen van de gangster.



Regisseur Josh Trank begint in april in New Orleans met de opnamen voor de biopic. Fonzo vertelt het verhaal van de meedogenloze Capone, die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw regeerde in de onderwereld van Chicago. De film focust op de periode na Capone's gevangenschap, waarbij door dementie zijn gewelddadige verleden en het heden in zijn brein met elkaar versmelten.