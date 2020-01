Nieuwe muziek van Beste Zangers-sensatie Floor Jansen verschijnt in april

Sinds haar deelname aan het AvroTros-programma Beste Zangers is Floor Jansen ook definitief doorgebroken in Nederland. Er volgden meerdere nummer 1-hits en haar solotour is inmiddels uitverkocht. De zangeres trekt vanaf komende week door Nederland met negen uitverkochte clubshows. Ook voor haar twee concerten met Nightwish in de Ziggo Dome zijn geen kaarten meer beschikbaar.



Het nieuwe album van Nightwish verschijnt op 10 april en krijgt de titel HUMAN. :II: NATURE. Het is de opvolger van Endless Forms Most Beautiful. Het album is in twee delen gesplitst. Het eerste deel bestaat uit negen nummers, het tweede uit een heel lang nummer, verdeeld in acht hoofdstukken.