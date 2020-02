Nieuwe muziek Deep Purple: Iconische band brengt op 12 juni nieuw album uit

,,We hebben op deze plaat alles samengebracht dat de band laat glimlachen", schrijft Deep Purple op zijn website. Whoosh!, de opvolger van het in 2017 verschenen album InFinite, is geproduceerd door Bob Ezrin. Hij werkte al twee keer eerder samen met Deep Purple aan een album.



Op 28 oktober staat de band met een show in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden maakt deel uit van een Europese tournee.



Deep Purple werd in 1968 opgericht en heeft sindsdien meer dan 120 miljoen albums verkocht. De grootste hits zijn Smoke On The Water en Child In Time. Met dat laatste nummer staat de band al sinds het begin van de Radio 2 Top 2000 in 1999 in de top 10.