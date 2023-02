Nieuwe Lord of the Rings-films in de maak, gebaseerd op wereldberoemde trilogie

Goed nieuws voor fans van The lord of the rings: volgens David Zaslav, ceo van Warner Bros., zijn er plannen om meerdere The lord of the rings -films te maken. De films zijn wederom gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien.

Warner Bros. en New Line Cinema hebben een meerjarig contract gesloten met het Zweedse gamingbedrijf Embracer Group. Zij zijn momenteel in het bezit van de filmrechten. Door het contract kunnen de studio’s meer films ontwikkelen gebaseerd op de populaire boekenreeks.

De films zullen geen remakes worden, maar zijn wel gebaseerd op exact dezelfde boeken als de eerste trilogieën. Mogelijk met een volledig andere invalshoek. Momenteel zijn er nog geen filmmakers verbonden aan het project, maar daar zal volgens Warner zo snel mogelijk verandering in worden gebracht. Er vinden op dit moment volop gesprekken plaats met mogelijke kandidaten.

Record

Vorig jaar ging de The lord of the rings-serie The rings of power in première op Amazon Prime. De reeks is de duurste televisieserie ooit gemaakt. Het eerste seizoen kostte het streamingplatform 465 miljoen dollar (406 miljoen euro). De serie speelt zich ver voor het verhaal van de beroemde trilogie van J.R.R. Tolkien af. Op de premièredag trok de eerste aflevering 25 miljoen kijkers. Het was daarmee de best bekeken première ooit van Amazon Prime.

De The lord of the rings-franchise kent deze eeuw een wereldwijd succes. Zo behaalde de eerste trilogie een omzet van meer dan 3 miljard dollar. Ook de daarop volgende trilogie van The hobbit, met een verhaal dat zich afspeelt voor The lord of the rings, behaalde bijna dezelfde duizelingwekkende resultaten.

