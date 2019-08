Nieuwe Lion King trekt meer bezoekers dan oude Lion King

De zegetocht van de remake is overigens nog niet voorbij; de film staat al zes weken op eenzame hoogte in de lijst met best bezochte bioscooptitels van dit moment. The Lion King (2019) heeft nu wel The Lion King (1995) uit de top 10 van best bezochte bioscoopfilms in Nederland ooit gestoten. De best bezochte titels ooit blijven voorlopig The Sound of Music (3,99 miljoen), Irma la Douce (3,62 miljoen) en Titanic (3,4 miljoen).



The Lion King doet het niet alleen in Nederland heel goed. Wereldwijd is de opbrengst van de live-action film binnen zes weken gestegen naar meer dan 1,5 miljard dollar. Hiermee staat de film ook wereldwijd inmiddels in de top 10 van meest succesvolle titels aller tijden. De remake, met de stemmen van onder anderen Beyoncé en Seth Rogen, vertelt het verhaal van leeuwenjong Simba die het op moet nemen tegen zijn boze oom Scar.



