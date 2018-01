Nieuwe kans voor boeren met Boer zoekt door

Update Marc van der Linden: Ik laat me niet in een hoek zetten door Waylon

7 januari Waylon is furieus over de lacherige uitspraken die Peter R. de Vries en Marc van der Linden donderdag deden over de burn-out van zijn vriendin Bibi Breijman. Op Instagram schrijft hij vandaag boos: ,,Niemand zit te wachten op een omhooggevallen politieagent of een hielenlikker voor advies! Laat dit maar aan mensen over die daadwerkelijk begaan zijn of professioneel genoeg om dit te beoordelen."