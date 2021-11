Nieuwe James Bond is best scorende film tijdens pandemie

Ruim 2,4 miljoen kijkers zien Buddy in paniek bij onthulling lieveheers­beest­je: ‘Gênant als zij het niet is’

De panelleden van The Masked Singer waren het vrijdagavond unaniem eens: Karin Bloemen is de vrouw die verstopt zat in het pak van het lieveheersbeestje. Ruim 2,4 miljoen kijkers - waarmee The Masked Singer het best bekeken programma van de avond was - zagen hoe alle hints haar kant op wezen en het tijd was om het masker af te zetten. ,,Als het niet Karin Bloemen is, wordt het heel gênant hè”, zei Buddy.

