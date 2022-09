Nieuwe geschiedenispodcast over bekendste familie van Nederland: de Oranjes

Over Willem-Alexander, Máxima, Amalia en Beatrix horen en lezen we zo ongeveer dagelijks. Maar de Oranje-dynastie herbergt zo veel interessante verhalen. Koningshuisverslaggever Jeroen Schmale en presentator Kevin Goes loodsen je in de serie Van Oranje: Van Willem tot Amalia langs tien bepalende figuren uit de bekendste familie van Nederland: de Oranjes.

Seizoen 1, aflevering 1 Frans Duits

De inkt van het testament van René van Chalon is nog niet opgedroogd als hij sneuvelt op een Frans slagveld. En wat blijkt: hij laat al zijn bezittingen na aan zijn neefje, die vanaf dat moment prins is: prins Willem van Oranje-Nassau heet.

Met de gevolgen van die nalatenschap trappen we deze podcastserie af. Presentator Kevin Goes en koningshuisverslaggever Jeroen Schmale praten in deze aflevering met René van Stipriaan, schrijver van een vuistdikke biografie van Willem van Oranje, vorig jaar gepresenteerd aan diens verre, verre nazaat Willem-Alexander.

Want hoe zit het nou, met die kleur Oranje? Wat is het verband tussen Orange, de Franse stad die we zomers massaal tegenkomen langs de Route du Soleil en de oranje uitdossingen die we straks net zo massaal weer aantrekken tijdens het WK voetbal. En wat vond de katholieke keizer Karel V er in de 16de eeuw van, dat een prinsje uit een lutherse familie, een deel van zijn immense rijk erfde? Hoe kreeg Willem van Oranje zijn bijnaam Willem de Zwijger? Hoe ontwikkelde de band tussen Willem en Karels zoon, de latere Spaanse koning Filips II zich?

Kevin Goes: ,,Filips benoemt Willem tot bevelhebber in het leger van de Nederlanden en tot Ridder van het Gulden Vlies, wat een behoorlijke fancy titel was in die tijd. En uiteindelijk wordt Willem zelfs benoemd tot stadhouder van Holland, Utrecht en Zeeland. Hijzelf noemt op zijn beurt zijn zoon naar Filips, namelijk: Filips Willem. Wat een bromance, zou je zeggen. Maar de twee zijn minder goede vrienden als dat lijkt.’'

Daar is Van Stipriaan het mee eens: ,,Je ziet al heel snel dat dit twee verschillende naturen zijn en twee verschillende belangencomplexen, die verschrikkelijk hard op elkaar botsen.’'

Van Stipriaan gebruikt grote woorden om de pragmatische politiek van Willem van Oranje te omschrijven, als de grondlegger van Nederland een eerste poging onderneemt ‘de kaart van Europa opnieuw in te tekenen’. ,,Hij is in dienst van de landsheer, maar tegelijkertijd is hij bezig een nieuw staatje te creëren. Daar past objectief maar één oordeel over: dat is landverraad.’'

Maar, stelt zijn biograaf ook, historische figuren van dit kaliber, kom je maar heel zelden tegen: ,,Zo behendig met de omstandigheden kunnen omgaan, anderszijds zo veel visie op de context van de situatie hebben en dan ook nog dat enorme doorzettingsvermogen: in die combinatie is Willem van Oranje absoluut historisch.’’

Seizoen 1, aflevering 2: Ten strijde!

Nu hebben we Instagram, Twitter, Facebook (en Donald Trump z’n eigen medium), maar ook Willem van Oranje maakte in zijn tijd al gebruik van een geraffineerd pr-apparaat. Daarmee wakkerde hij de opstand in de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing aan. Officieel om de Nederlanden te bevrijden van de Spaanse tirannen, die plunderend, moordend en verkrachtend door de lage landen trokken. Maar Van Oranje had op de eerste plaats een ander belang, legt zijn biograaf René van Stipriaan in deze aflevering uit aan presentator Kevin Goes en koningshuisverslaggever Jeroen Schmale: het terugveroveren van al zijn bezittingen, die de nietsontziende Spaanse hertog van Alva van hem had afgepakt. Het leidde tot Oranje-invasies en de Pacificatie van Gent, wat min of meer de geboorteakte van het hedendaagse Nederland is. Een huzarenstukje, oordeelt Van Stipriaan.

