Nieuwe foto's van de boeren: zijn ze stapelverliefd?

Hengstenhouder Steffi (28)

Het kan niet anders of Steffi is sinds de opnames van het tiende seizoen nog altijd samen met haar hunk Roel. De twee hadden tijdens hun citytrip niet meer nodig dan de zon en een grasveldje waar ze wat aan elkaar konden plukken. Steffi durfde haar vlam voorzichtig de vraag te stellen of hij voor de liefde naar het Brabantse Boekel zou willen verhuizen. Afgaande op die stralende glimlach en die blosjes op haar wangen móet Roel zijn koffers al gepakt hebben.

Volledig scherm Steffi straalt © KRO-NCRV

Vlees- en paardenfokker Marnix (40)

Die Marnix. De stugge boer dumpte de nuchtere Janneke (in wie hij toch zo zichzelf herkende) nog tijdens hun reisje naar Duitsland. Janneke moest daar flink van bijkomen en verklapte eerder vandaag dan ook dat cupido ook buiten de camera's om niet raak schoot. Zou Marnix nog alleen op zijn rommelige boerderij in Noord-Holland wonen? Voor zijn portretfoto kon er een geforceerde glimlach af en ziet hij er wat vermoeid uit. Yvon gunt hem een vrouw in zijn leven, maar de kans is groot dat hij nog steeds op zoek is naar ‘vlinders, vuurwerk en verliefdheid'.

Volledig scherm Marnix ziet er vermoeid uit © KRO-NCRV

Champignonkweekster Michelle (30)

Als je je date rustig op een terrasje kan neerzetten zodat jij tassen vol dromenvangers kan scoren tijdens een romantische trip naar Athene, dan moet er wel een match zijn. Michelle en Maarten lijken voor elkaar gemaakt, maar zien ze de liefde niet als iets ingewikkelds? De gevoelsmensen zijn allebei in het verleden gekwetst en moeten voor die langgekoesterde liefdeswens dan ook (iets te hard) hun best doen. Opvallend: de portretfoto van Michelle ontbreekt in de reeks, wel is er eentje waarop ze in gesprek is met Yvon en boer Jaap. De boerin oogt rustig. Wordt ze dat van haar Maarten? En draagt ze de maansteenring die ze in Athene kocht en symbool staat voor vruchtbaarheid?

Volledig scherm Michelle voert een diep gesprek met Yvon en Jaap © KRO-NCRV

Bouvardiakweker Jaap (50)

Boer Jaap is moeilijk te peilen. Tijdens zijn dagen in Scandinavië benadrukte hij een paar keer tegen Marian dat zijn buik vol met vlinders zit. Maar, zo durfde hij ook toe te geven, het moet niet te snel gaan. Waar Marian het bloedheet van haar boer krijgt, ziet Jaap wat pips. ,,Jaap en Marian hadden een heerlijke citytrip samen. Toch liet Jaap doorschemeren dat het allemaal zo snel ging. Wat zou hij te vertellen hebben tijdens de reünie?’’, schrijft de Boer Zoekt Vrouw-redactie mysterieus.

Volledig scherm Jaap lijkt niet heel erg blij © KRO-NCRV

Akkerbouwer Wim (28)

Wim doet alles voor Marit, dus ook die urenlange hike in de Italiaanse snikhitte. ,,Ik denk dat we allebei superpositief zijn en dat er een heleboel mooie dingen gaan gebeuren’’, vertelde Marit trots op de laatste dag van de citytrip. Met een ‘ik denk ook dat alles wel goedkomt’ liet ook Wim het Boer Zoekt Vrouw-publiek vol vertrouwen achter. De boer draagt nog altijd vrolijke T-shirts en zijn pretoogjes stralen. Het zou zomaar kunnen dat Marit hem inmiddels heeft overgehaald een grote reis met haar te maken.

Volledig scherm Lacht Wim hier naar Marit? © KRO-NCRV