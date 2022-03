Nieuwe clip van Stromae ligt onder vuur: dansers klagen over te lage vergoeding

De dansers die te zien zijn in de nieuwe muziekvideo van Stromae (36) - Fils de joie - klagen over de werkomstandigheden waarin de clip is opgenomen. Ze zouden zijn onderbetaald.

In de clip, waarin de Belgische zanger een begrafenis voor een vermiste sekswerker organiseert, doen honderden figuranten mee. Een aantal van hen blijken echter niet tevreden te zijn over de omstandigheden waarin de videoclip is opgenomen. Zo vertelt een van de dansers over haar ervaringen in een interview met Waalse omroep RTBF. ,,Waarom koos u voor een samenwerking met productiehuis Abyssal, dat niet schijnt te geven om het betalen van een fatsoenlijk loon aan cultuurwerkers?”, vraagt de danseres in kwestie zich hardop af.

Naar eigen zeggen kreeg ze voor vijf dagen werk een vergoeding van 150 euro. ,,In het begin wisten we alleen dat het om een betaald project ging. Toen we eenmaal hoorden wat de vergoeding was, zijn we er toch mee doorgegaan omdat we toegewijd waren aan het project.”

Wettelijk dagloon

Pierre Dherte, voorzitter van vakvereniging Union des Artistes, heeft gelijkaardige klachten ontvangen. Dat schrijft de Brusselse website Bruzz. Volgens Dherte hebben de professionele artiesten minder verdiend dan de figuranten. Deze laatste kregen vermoedelijk 60 euro per dag. Professionals die meewerkten aan de muziekvideo van Fils de joie moesten tevreden zijn met een dagvergoeding van 30 euro. ,,We zitten hier duidelijk onder het geldende wettelijk dagloon.”

Daarnaast klaagden figuranten ook dat er te weinig werd gedaan tegen de kou: de clip werd in januari opgenomen in Brussel, waar het die dagen rond het vriespunt was. Figuranten zeggen tegen RTBF dat ze op een plek moesten blijven staan, urenlang, ook als de camera's niet draaiden.

De productiemaatschappij heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Bekijk hier de bewuste videoclip van Stromae:

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: