Nieuwe beelden uit het vierde seizoen van Nieuwe Buren

Acteur die Chewbacca speelde in Star Wars overleden

1:59 Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in de Star Wars-films, is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij overleed op 30 april thuis in de zuidelijke Amerikaanse staat Texas, met zijn familie aan zijn zijde, zo meldt de familie in een overlijdensbericht. Over de doodsoorzaak wordt niets gezegd.