Nieuwe advocaat R. Kelly vecht zijn veroordeling aan

De advocaat, die eerder acteur Bill Cosby bijstond in zijn misbruikzaak, stelt dat de veroordeling van Kelly een ‘symbolische’ is, die ‘gestimuleerd wordt door een invloedrijke beweging die vastbesloten is eeuwenlang wangedrag van mannen te bestraffen’, zo zei ze volgens Amerikaanse media in haar verzoek. De zanger ontkent de vele beschuldigingen van seksueel misbruik.

Tegen Kelly lopen meerdere rechtszaken. Afgelopen najaar werd hij schuldig bevonden in de eerste zaak in Brooklyn. In mei hoort de 55-jarige zanger wat zijn straf is. Ook in de staten Illinois en Minnesota lopen misbruikzaken tegen hem. Kelly zit sinds 2019 vast in Brooklyn, een wijk in de stad New York.