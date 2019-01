Nieuwe ABBA-nummers: waar blijven die in vredesnaam?

Waar blijven de twee splinternieuwe nummers die de legendarische Zweedse supergroep ABBA de wereld vorig jaar plechtig beloofde? De tijdloze ballade I Still Have Faith In You en het uptempo nummer Don’t Shut Me Down zouden rond de jaarwisseling worden uitgebracht. Maar tot grote teleurstelling van verstokte fans blijft het doodstil.

De Britse zenders NBC en BBC zouden, zo beloofden bandleden Benny Andersson (72) en Björn Ulvaeus (73) vorig jaar, toch echt de primeur krijgen van de liedjes. Najaar 2018 liet Andersson doorschemeren dat omtrent de releasedatum ‘helaas enige vertraging‘ was ontstaan. Waarom dat het geval is, liet hij in het midden. En de tv-zenders, die al promotie hadden gemaakt voor een special rond de nummers, moesten hun programmering voor kerst en de jaarwisseling aanpassen.

Balen voor de NBC, BBC en tientallen miljoenen fans die zich ook vannacht - ongetwijfeld tijdens het draaien van de onverslijtbare ABBA-megahit Happy New Year - weer zullen hebben afgevraagd: waar blijven die comeback-tracks van Agnetha Fältskog (68), Andersson (72), Ulvaeus (73) en Anni-Frid Lyngstad (72)?

Volgens Andersson, zo liet hij recent weten aan de Daily Star, komen de nummers ‘begin 2019' uit en de beloofde tv-specials rond hetzelfde moment. De songs zouden al helemaal klaar zijn, zo meldde voormalig ABBA-woordvoerder en secretaresse Görel Hanser in oktober over de totstandkoming van de nieuwe ABBA-muziek. Zij was bij de opnamen aanwezig in de RMV Studio in Stockholm. Ze stelde dat de wereld niet zal worden teleurgesteld. En ook dat de liedjes al in juni 2017 werden opgenomen. Andersson maakte in diezelfde maand de wereld nog ‘gekker’met de mededeling dat ‘een nieuw album met bijvoorbeeld vier liedjes heel misschien mogelijk is.’

Speculaties

Op sociale media zoals Twitter werd gisteren en vandaag bijna wanhopig gespeculeerd over de verschijningsdatum, maar niemand heeft het antwoord. Ook de band houdt zich, tot ergernis van fans muisstil. Op de officiële ABBA-fansite wordt er met geen woord over gerept en ook de Britse tv-zenders hebben geen nieuws. ,,Ik kan niet wachten en moet nu al van blijdschap huilen om die nieuwe nummers”, twitterde iemand vanmorgen. Weer een ander: ,,ABBA, ik word nu toch echt ongeduldig.” Ook op de Facebookpagina van ABBA worden al dagen prangende vragen gesteld. Maar die blijven onbeantwoord.

Het nieuws over de muzikale comeback sloeg in april wereldwijd in als een bom. ,,We voelden allemaal dat het na 35 jaar leuk zou zijn om weer samen te werken en muziek op te nemen”, stelde de popgroep in een statement. En: ,,We hebben al twee nummers opgenomen.”

ABBA is een van de meest succesvolle bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums (en ruim 370 miljoen platen in totaal). De groep met Björn Ulvaeus (gitaar en zang), Anni-Frid Lyngstad (zang), Agnetha Fältskog (zang) en Benny Andersson (piano en zang) brak in 1974 door met het winnen van het Eurovisie Songfestival met het nummer Waterloo.

Daarna ontpopte ABBA zich tot een heuse hitmachine met muziek die vandaag de dag tot de verbeelding spreekt. ABBA was verantwoordelijk voor hits als Mamma Mia (1975), Dancing Queen (1976), The Winner Takes it All (1980), Fernando (1980), Chiquitita (1979) en I Have A Dream (1979). ABBA bracht zijn laatste album The Visitors uit in 1981. De laatste studio-opnames dateren van 1982. In 1983 hielden ze er tijdelijk mee op, al bleek de pauze uiteindelijk een definitieve stop te zijn.

De comeback betreft alleen muziek. De vier treden niet meer op en zullen dat naar alle waarschijnlijkheid ook nooit meer doen. Wel komt er een wereldtoernee aan met hun hologrammen op het podium. ,,,,We kunnen op het podium staan terwijl ik thuis ben met de honden”, zo vertelde ABBA-lid en componist Benny Andersson.