Nieuw seizoen: hoeveel weet jij van De Verraders?

‘ESPN biedt 1,7 miljard voor tv-rech­ten eredivisie en eerste divisie: werelddeal voor clubs’

ESPN is hard op weg om het contract voor de live televisierechten van de eredivisie en eerste divisie te verlengen. Het bedrijf zou daar voor de duur van tien jaar liefst 1,7 miljard euro voor over hebben. Dat zei sportmarketeer Chris Woerts donderdagavond in Vandaag Inside.