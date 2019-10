Nieuw seizoen Het Perfecte Plaatje trapt af met 862.000 kijkers

Het is in het vierde seizoen van het fotografieprogramma de beurt aan Steven Brunswijk, Christina Curry, Kees Tol, Daphne Deckers, Froukje de Both, Johnny Kraaijkamp, Jamie Westland en Helga van de Leur om de strijd met elkaar aan te gaan. En die strijd brak gisteravond ook direct los. Al bij de eerste opdrachten - elkaar op je lelijkst fotograferen en publiek tijdens een concert van De Toppers vastleggen - was de concurrentie goed te merken.



Iedere deelnemer kwam met originele ideeën om hun tijdelijke partner op zijn lelijkst vast te leggen. Steven Brunswijk stond echter versteld van de enorme drive van voormalig weervrouw Helga van Leur. Zij wilde dat de cabaretier in een gracht dook om wat foto's te doen. ,,Het is f*cking koud, ben je besodemieterd?”, reageerde Brunswijk. ,,Ik had zoiets van: die Helga, dat is me toch een pittige tante zeg", zei hij later voor de camera. Ondanks Brunswijks pogingen om onder Van Leurs voorstel uit te komen, moest hij er uiteindelijk tóch aan geloven.



De winst ging deze aflevering onder meer naar Christina Curry. Zij kreeg het hoogste cijfer voor de eerste opdracht: een 8.5. De tweede proef, het fotograferen van fans van De Toppers, werd gewonnen door Jamie. De uiteindelijke winnaar, gebaseerd op het gemiddelde cijfer, werd Jamie. Er hoefde in deze eerste aflevering nog geen verliezer naar huis.