Nieuw seizoen Heel Holland Bakt: wat weet jij van het programma?

Fans waarschu­wen Ye: ‘Je stort jezelf in de afgrond’

Rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, haalt in een nieuwe clip opnieuw uit naar de nieuwe man in het leven van zijn ex Kim Kardashian. Fans maken zich intussen zorgen dat hij het wéér op Pete Davidson heeft gemunt. ,,Laat het gaan, Ye.”

10 maart